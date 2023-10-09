عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للمرضى وكبار السن..خاتم جديد من سامسونج يحل كل مشاكلك الصحية

للمرضى وكبار السن..خاتم
للمرضى وكبار السن..خاتم جديد من سامسونج يحل كل مشاكلك الصحية

وفقًا لما ذكرته صحيفة The Elec الكورية الجنوبية ، من المتوقع الآن الكشف عن خاتم Samsung Galaxy Ring ، الذي كان من المقرر أن يتم إصداره رسميًا في يناير 2024 مع سلسلة Galaxy S24 ، في الربع الثالث من عام 2024 أو الربع الأول من عام 2025.

تدعي الصحيفة أن تصميم Samsung Galaxy Ring لم يتم الانتهاء منه بعد ، وأن الخاتم ، في مرحلته الحالية ، يدعم العديد من الميزات ولكنه كبير جدًا للاستخدام التجاري. من المتوقع أن تقوم Samsung بتقليل حجم Galaxy Ring مع تنفيذ أكبر عدد ممكن من الوظائف.

علاوة على ذلك ، لن يتم بيع Samsung Galaxy Ring بحجم واحد فقط ، حيث تعمل المجموعة الكورية على نموذج واحد من Galaxy Ring ، والذي سيأتي بأربعة أحجام. تعاونت العلامة التجارية مع العديد من الشركات لتطوير Galaxy Ring ، بما في ذلك Doosung Tech و Korea Seongjeon.

يدعي المصدر أن Samsung تخطط للكشف عن Galaxy Ring في الربع الثالث من عام 2024 جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6. ومع ذلك ، لن يكون ذلك ممكنًا إلا إذا لم تتقدم Samsung بطلب للحصول على شهادة جهاز طبي لـ Galaxy Ring ، والتي قد تستغرق شهورًا. إذا فعلت ذلك ، يمكن تأخير الإطلاق إلى الربع الأول من عام 2025.

تقول الصحيفة إن Samsung تفكر أيضًا في خاتم Galaxy Ring يمكن أن يعمل مع أجهزة الواقع المعزز (XR) والواقع المختلط (MR).

Samsung Samsung Galaxy Ring Tech The Elec Galaxy Z Flip6 Galaxy Z Fold6 جهاز طبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

هل يجوز ترك سجدة التلاوة لعذر أو بدون.. الافتاء توضح التصرف الشرعي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

موضوعات متعلقة

عرض الإثنين.. موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 15 ألف جنيه

أرخص موبايل سامسونج في مصر بسعر 3399 جنيها

مقارنة بين أقوى هاتفين iPhone 15 Pro Max وGoogle Pixel 8 Pro

أرخص موبايل من سلسلة أوبو رينو بإمكانيات مرتفعة جدا..ستصطدم من سعره

وداعا iPhone 15.. موعد وسعر موبايل سامسونج الأسطوري Galaxy S24 Ultra

سيبك من iPhone 15 .. شاومي تطلق موبايل جديد بكاميرا أفضل وبأقل سعر

انسى Google Translate تماما .. أفضل ترجمة غير حرفية

أفضل تطبيقات لتنمية مهارات الطفل أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

نيويورك الأبرز.. تظاهرات حول العالم تدعم فلسطين ضد هجمات الاحتلال| فيديو وصور

مصرع 11 من قوات الأمن الكردية في قصف استهدف مركزهم بسوريا

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

رئيس صحة الشيوخ: خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع

مش ناوي أرجّعله فلوسه .. قريبه ضربه بالرصاص في الأرض الزراعية بسوهاج

الدفاع المدني الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ