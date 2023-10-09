للمرضى وكبار السن..خاتم جديد من سامسونج يحل كل مشاكلك الصحية

وفقًا لما ذكرته صحيفة The Elec الكورية الجنوبية ، من المتوقع الآن الكشف عن خاتم Samsung Galaxy Ring ، الذي كان من المقرر أن يتم إصداره رسميًا في يناير 2024 مع سلسلة Galaxy S24 ، في الربع الثالث من عام 2024 أو الربع الأول من عام 2025.

تدعي الصحيفة أن تصميم Samsung Galaxy Ring لم يتم الانتهاء منه بعد ، وأن الخاتم ، في مرحلته الحالية ، يدعم العديد من الميزات ولكنه كبير جدًا للاستخدام التجاري. من المتوقع أن تقوم Samsung بتقليل حجم Galaxy Ring مع تنفيذ أكبر عدد ممكن من الوظائف.

علاوة على ذلك ، لن يتم بيع Samsung Galaxy Ring بحجم واحد فقط ، حيث تعمل المجموعة الكورية على نموذج واحد من Galaxy Ring ، والذي سيأتي بأربعة أحجام. تعاونت العلامة التجارية مع العديد من الشركات لتطوير Galaxy Ring ، بما في ذلك Doosung Tech و Korea Seongjeon.

يدعي المصدر أن Samsung تخطط للكشف عن Galaxy Ring في الربع الثالث من عام 2024 جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6. ومع ذلك ، لن يكون ذلك ممكنًا إلا إذا لم تتقدم Samsung بطلب للحصول على شهادة جهاز طبي لـ Galaxy Ring ، والتي قد تستغرق شهورًا. إذا فعلت ذلك ، يمكن تأخير الإطلاق إلى الربع الأول من عام 2025.

تقول الصحيفة إن Samsung تفكر أيضًا في خاتم Galaxy Ring يمكن أن يعمل مع أجهزة الواقع المعزز (XR) والواقع المختلط (MR).