شوبير بعد الشماتة في إصابة إمام عاشور: إيه الغل وقلة الأدب دي

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غاضبة للجماهير عقب التعليقات السيئه من البعض عقب إصابه أمام عاشور نجم الأهلي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أنه صدم أمس من تعليقات البعض عقب إصابة اللاعب مشددا على أن جزء اجتهد وأكد أنها رباط صليبي أو كسر.

وأضاف شوبير أن البعض الآخر ردد دعوات سيئة علي اللاعب مثلا “ اللهي تنام ما تقوم …..يارب صليبي ” قائلا “ إيه كم الغل وقلة الأدب دي ”

وأضاف أن أمام عاشور انضم للأهلي أو الزمالك وهذا لا يعني مطلقا أن يقوم اي شخص بالدعاء عليه مشددا أن ما يحدث لا علاقه له بكرة القدم علي الاطلاق

وتابع أن الشعب المصري تحكمه أخلاقيات تمنعه من القيام بمثل تلك الأفعال المشينه

وأكمل :“تحب حد يدعي علي ابنك او بنتك بالشكل ده ليه كده ”