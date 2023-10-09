مصر تتصدر البطولة الأفريقية للرماية بـ38 ميدالية متنوعة.. وتحجز 11 مقعدا بالأولمبياد

أعلن أحمد عمران، رئيس المركز الإعلامي بالاتحاد المصري للرماية، النتائج النهائية لمنافسات البطولة الإفريقية للرماية الـ١٦ التي أقيمت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقال عمران، إن مصر سيطرت على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، حيث حصدت ٣٨ ميدالية متنوعة، بواقع ٢٠ ذهبية و٧ فضيات و١١ برونزية، لتخطف الصدارة بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وأضاف: "حل الفريق الجزائري في المركز الثاني برصيد ١١ ميدالية، وجاء ثالثاً فريق المغرب بـ٥ ميداليات متساويا مع كينيا".

وأشار عمران إلى أن رماة مصر نجحوا في حجز ١١ مقعدا في أولمبياد "باريس ٢٠٢٤"، وهم: عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، إبراهيم كُريم، الزهراء شعبان، مريم طارق، نور عباس، عمر أكيد (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وأكد عمران أن البطولة شهدت حضورا مميزا ومنافسة شرسة من الرماة بمختلف الدول الأفريقية، مشيدا بدور وسائل الإعلام كافة في نقل فعاليات البطولة وتعاونها المثمر.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة اقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.