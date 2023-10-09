أحمد الطيب: هناك أمر يدعو للقلق على مستقبل الأهلى بكأس العالم للأندية

علق الإعلامي أحمد الطيب، على أداء كل من الإسماعيلي والأهلي في المباراة التي جمعتهم أمس ببطولة الدوري الممتاز .

وكتب الطيب، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " بهدوووء وبعد 24 ساعة !! فوز الاهلى على الإسماعيلي بال 3 /1 فوزاً مستحقا و لكن ملاحظة، خطيرة وهى تسديد 25 تسديدة على مرمى الأهلى من الإسماعيلي عدد مرعب !!! ".

وتابع: "فالإسماعيلي لازال يخطوا خطواته الأولى نحو إستعادة هويّته وهيبته التى نتمناها - هذا العدد من تصويبات الإسماعيلي على مرمى الأهلي والتى تألق الشناوى فى منع أهداف محققة منها: أمر يدعو للقلق على مستقبل الأهلى فى كأس العالم للأندية عندما يواجه اتحاد جدة بنجومه العالميين، دلع بعض لاعبى الأهلي فى الإلتزام الدفاعي مع مسحة غرور من البعض يحتاج الى وقفة، ملاحظة كوكا قال لمذيع قناة الأهلى هو فى ايه !! أنا لسه ما عملتش حاجة ".