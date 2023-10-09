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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد كوندي وأوباميكانو من قائمة منتخب فرنسا لمواجهة هولندا واسكتلندا

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استبعاد الثنائي جوليس كوندي مدافع برشلونة، ودايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ، من قائمة “الديوك”، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

ويفتقد المنتخب الفرنسي لجهود المدافعين دايوت أوباميكانو وجول كوندي خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الودية أمام اسكتلندا.

 وأوضح اتحاد الكرة الفرنسي اليوم الاثنين أن كوندي يعاني من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام غرناطة، فيما يعاني اوباميكانو من إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ أمام فرايبورج.

واستدعى المدرب ديدييه ديشان كل من مالو جوستو وأكسيل ديساسي ثنائي تشيلسي لتعويض غياب الثنائي المصاب.

 ويلتقي منتخب فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، مع هولندا في أمستردام يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه اسكتلندا وديا يوم الثلاثاء في ليل.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات بفارق ست نقاط عن هولندا.

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