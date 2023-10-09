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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض زيادة عدد أجانب الدوري السعودي في يناير

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن موقف رابطة الدوري السعودي “دوري روشن”، من زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدءًا من الميركاتو الشتوي.

 

 وترددت أنباء مؤخرا بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي في الشتاء، لكن صحيفة "الرياضية" نقلت عن مصادر مطلعة قولها اليوم الاثنين إن هذا الأمر مستبعد.

 

وشددت الصحيفة  أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب لأندية دوري روشن السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، غير وارد بشكل نهائي.

 وطلبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين من أندية دوري روشن، أمس الأحد، تزويدها بالمرئيات والمقترحات حيال العدد المناسب للاعبين الأجانب للمواسم المقبلة.

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