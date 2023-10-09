محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج حملات لجنة حماية المستهلك على الأسواق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على ضرورة استمرار جهود مواجهة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية.

وقال إن هذا الأمر يتم من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين، والرقابة التموينية بمديرية التموين، والعلاج الحر، والصيدلة ، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، لاستعراض تقرير بشأن نتائج وجهود الحملة التي نفذتها لجنة حماية المستهلك ، التي شكلها المحافظ،بغرض توحيد الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل جميع الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، وذلك بالتعاون بين فرع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،

وتضمن التقرير، الذي عرضه السكرتير العام المساعد، الإشارة إلى قيام اللجنة بتنظيم حملة "اليوم" بدائرة مركز ومدينة بني سويف أسفرت عن تحرير محضر مخالفات لمنشآت طبية خاصة "بدون ترخيص" شملت (مجمع عيادات طبية، عيادة أمراض جلدية) ، وتحرير محاضر لمسئولين عن محلات تجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المختصة

