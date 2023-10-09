نائب محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل بمشروعات حياة كريمة

واصل الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، سلسلة اجتماعاته لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر، ، وذلك في حضور :الأستاذ علي يوسف رئيس مدينة ناصر ومدحت صلاح رئيس مركز ببا ، ومسؤولى شركة دار الهندسة وجهاز التعمير ، أحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها وتلك التي يجرى العمل بها في القطاعات المختلفة ، خاصة المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من محطات مياه ورفع ومعالجة وخطوط الشبكات ، مشيراً إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بإعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها وسبل توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة للانتهاء من تلك المشروعات.

حيث أكد نائب المحافظ أهمية وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتسريع وتيرة العمل والدفع بمعدلات الإنجاز في مشروعات القطاع ،خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات بالقطاعات المختلفة.