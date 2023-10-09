استبعاد بوكايو ساكا من قائمة منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد بوكايو ساكا لاعب أرسنال، من قائمة المنتخب الأول لمواجهة أستراليا وإيطاليا، بسببب الإصابة.

وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استدعى ساكا لمعسكر الاسود الثلاثة رغم المخاوف المتعلقة بلياقته البدنية بعد استبداله في المباراتين الأخيرتين لارسنال أمام بورنموث ولانس الفرنسي، إضافة لغيابه أمام مانشست رسيتي.

ولم يشارك ساكا في المباراة التي فاز فيها ارسنال على ضيفه مانشستر سيتي أمس السبت بهدف دون رد بسبب الإصابة في الفخذ، وقال بعدها الإسباني ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال إن اللاعب البالغ عمره 22 عاما ينبغي استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي.

والتقى ساكا مع الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي اليوم الاثنين في ملعب سانت جورج بارك، قبل أن يتم تأكيده استبعاده من صفوف المنتخب الوطني وعودته إلى ارسنال من أجل خضوعه لمزيد من العلاج.

وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي أن ساوثجيت لا يخطط لاستدعاء لاعب بديل لساكا في صفوف منتخب الأسود الثلاثة خلال المواجهة الودية أمام أستراليا على استاد ويمبلي يوم الجمعة المقبل ثم مواجهة إيطاليا في لندن الثلاثاء المقبل.