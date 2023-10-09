موسيماني: البعض شكك في أحقيتي بتدريب الأهلي.. والخطيب ساعدني

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، عن فترة عمله كمدرب لـ الأهلي، مثنيًا على دور المسؤولين بدءًا من الكابتن محمود الخطيب، رغم التشكيك في أهليته للوظيفة من قبل البعض.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة “أبو ظبي الرياضية”:"كنت جيدًا مع سيد عبد الحفيظ بجانبي، مع سامي قمصان بجانبي، منهم من بقى ومنهم من رحل مثل عبد الحفيظ، هؤلاء هم الأشخاص الذين تشاركت يومي معهم باستمرار، كانوا إخوتي واحتضنوني وجعلوني أخًا لهم، كنا نذهب معًا للغذاء والعشاء".

وأضاف:"شعرت كأنني مدرب مصري معهم رغم أنني أول مدرب إفريقي، هناك بعض الناس لم يكونوا متأكدين إن كنت أهلًا للوظيفة.. كانوا يقولون:" مدرب إفريقي يدربنا؟ أفضل فريق في أفريقيا والشرق الأوسط؟".

وزاد:"نجاحي كان مع الكابتن محمود الخطيب الذي وثق في، وكان يشاركني في بعض الأمور، كانت لديه نظرة في اللاعبين لأنه كان لاعب رائع، وكان يعرف ما إذا كان ذلك اللاعب جدير بالتعاقد معه أم لا".