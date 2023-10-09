موسيماني: هذه أسباب رحيلي عن الأهلي.. ولا يوجد صبر في النادي

أوضح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة، أسباب رحيله عن تدريب النادي الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحات مغادرتي للأهلي كانت قصة حزينة، لم يقوموا بطردي، أرادوا بقائي، ولكني رحلت بسبب أسباب صحية تعرف كل تلك الضغوطات، المدرب دائماً يحتاج للراحة".

وأضاف:" أسباب رحيلي شخصية، لأنني كنت أعاني من ضغوط نفسية كبيرة، ربما أعود إلى الأهلي مرة أخرى إلى هناك يوماً ما، من يعرف؟".

واستطرد قائلًا:" لم يكن هناك صبر في الأهلي، في الأندية العربية بشكل عام، كنت أكثر مدرب أجنبي استمر مع الفريق بعد مانويل جوزيه رغم أنني بقيت هناك عامين فقط، لماذا لا يُوجد صبر في الأندية العربية؟ هناك نماذج مثل جوارديولا وكلوب وفينجر، احتاجوا للوقت وللاستمرار".