نائب رئيس هيئة الطاقة النووية يكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل بمصر

كشف الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق عن موعد بدء تشغيل أول مفاعل نووي في مصر، مؤكدا أنه سيكون في شهر سبتمبر ٢٠٢٨ على أن يدخل مراحله التجريبية في ٢٠٢٧.

وأشار في مقابلة مع الاعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc ان كل مفاعل ينتج ١٠٠٠ ميجا وات ومصر تحتاج ٦٠ جيجاوات وهو ما يمثل ٢٪ من احتياج مصر .

وأكد أن لدينا الجيل الثالث من معايير الأمان وهو أعلى معايير الأمان الدولية للمحطات النووية.

وأشار إلى أن محطة المفاعل النووي موفرة للطاقة والوقود توفر ما يزيد عن ٧٠٪ من مصاريف المحطات التي تعمل بالغاز مؤكدا أنها صديقة للبيئة أكثر من الطاقة الشمسية.