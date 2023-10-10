عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر هريدي: عضوية حسين لبيب في الزمالك منعدمة.. وما حدث «تزوير»| فيديو

صدى البلد

تحدث عمر هريدي، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات مجلس الزمالك، عن أن عضوية حسين لبيب، منافسه في انتخابات الزمالك، غير صحيحة، وأنه لا يستحق الترشح للانتخابات.

وقال عمر هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي الزمالك يمر بأجواء انتخابية صحية جدًا، اليوم في لقاءات مباشرة مع أعضاء نادي الزمالك وجو جميل تمارس فيه الديمقراطية في أبهى صورها».

وأردف قائلًا: «سأحترم إرادة الجمعية العمومية حتى يتم إعلان نتائج الانتخابات، أما فكرة إظهار النقاط السلبية ونقاط الضعف في المنافسين أمر متعارف عليه في العملية الانتخابية».

وحول مسألة الطعن على ترشح حسين لبيب للانتخابات، قال هريدي: «الكابتن حسين لبيب قولًا واحدًا عضويته غير مكتملة الأركان».

وأضاف هريدي: «لم أكن أتخيل أن ينزلق اتحاد كرة اليد إلى هذه المسألة وتؤيده اللجنة الأولمبية وتقوم وزارة الشباب والرياضة بختم المستند».

وتساءل قائلًا: «إزاي وزارة الرياضة ترفق شعار نسر الجمهورية على ورقة موقوتة مثل هذه؟»، متابعًا: «هذه الورقة جناية تزوير.. وسيُسأل عنها كل من مضى وختم عليها».

وكشف هريدي عن أن الطعون الانتخابية ستعصف بالعملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة، البعض سيخرج من ماراثون الانتخابات، قائلًا: «سأكون رئيس الزمالك إن شاء الله».

وقال هريدي: «أنا رجل قانون وأعلم تمامًا ما أقول.. أنا حديثي حديث القانون.. فيما يتعلق بالتغيير والتضارب في الشهادات؛ فهذا تزوير في القانون».

وجدد هريدي تأكيده، أن منح حسين لبيب العضوية الرياضية غير موجود تمامًا، قائلًا: «عضوية الكابتن حسين لبيب منعدمة وليست باطلة».

الزمالك اتحاد كرة اليد إعلامي هاني حتحوت أعضاء نادي الزمالك الترشح للانتخابات الشباب والرياض الشباب والرياضة الكابتن حسين لبيب العملية الانتخابية انتخابات الزمالك تزوير رئيس الزمالك زارة الشباب والرياضة مجلس الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

ترشيحاتنا

حضانة ومعسكرات متنوعة.. مروة الرفاعي المرشحة لمجلس إدارة الزمالك تكشف خطتها| فيديو

محمد المغربي على أبواب الأهلي.. حتحوت يكشف خطة كولر لإنقاذ الدفاع

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. آية قرآنية و3 سنن نبوية

بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي مشترك لدعم إسرائيل في مواجهة حماس

البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ