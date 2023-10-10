عمر هريدي: عضوية حسين لبيب في الزمالك منعدمة.. وما حدث «تزوير»| فيديو

تحدث عمر هريدي، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات مجلس الزمالك، عن أن عضوية حسين لبيب، منافسه في انتخابات الزمالك، غير صحيحة، وأنه لا يستحق الترشح للانتخابات.

وقال عمر هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي الزمالك يمر بأجواء انتخابية صحية جدًا، اليوم في لقاءات مباشرة مع أعضاء نادي الزمالك وجو جميل تمارس فيه الديمقراطية في أبهى صورها».

وأردف قائلًا: «سأحترم إرادة الجمعية العمومية حتى يتم إعلان نتائج الانتخابات، أما فكرة إظهار النقاط السلبية ونقاط الضعف في المنافسين أمر متعارف عليه في العملية الانتخابية».

وحول مسألة الطعن على ترشح حسين لبيب للانتخابات، قال هريدي: «الكابتن حسين لبيب قولًا واحدًا عضويته غير مكتملة الأركان».

وأضاف هريدي: «لم أكن أتخيل أن ينزلق اتحاد كرة اليد إلى هذه المسألة وتؤيده اللجنة الأولمبية وتقوم وزارة الشباب والرياضة بختم المستند».

وتساءل قائلًا: «إزاي وزارة الرياضة ترفق شعار نسر الجمهورية على ورقة موقوتة مثل هذه؟»، متابعًا: «هذه الورقة جناية تزوير.. وسيُسأل عنها كل من مضى وختم عليها».

وكشف هريدي عن أن الطعون الانتخابية ستعصف بالعملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة، البعض سيخرج من ماراثون الانتخابات، قائلًا: «سأكون رئيس الزمالك إن شاء الله».

وقال هريدي: «أنا رجل قانون وأعلم تمامًا ما أقول.. أنا حديثي حديث القانون.. فيما يتعلق بالتغيير والتضارب في الشهادات؛ فهذا تزوير في القانون».

وجدد هريدي تأكيده، أن منح حسين لبيب العضوية الرياضية غير موجود تمامًا، قائلًا: «عضوية الكابتن حسين لبيب منعدمة وليست باطلة».