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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقلص أرباح القاهرة للأدوية بنسبة 41.4% خلال العام المالي الماضي

صدى البلد

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تقلص أرباحها بنسبة 41.4% عن العام المالي الماضي (2022- 2023).

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بلغ 97.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 وحتى نهاية يونيو 2023، مقابل 165.74 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وانخفضت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي إلى 1.005 مليار جنيه، مقابل 1.11  مليار جنيه خلال العام المالي المقارن.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، أرباحا بلغت 56.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتي نهاية مارس 2023،مقابل أرباح بلغت 151.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي .  

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 662.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  863.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.  

وأنشئت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عام 1962 وتتخصص إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية وما إلى ذلك.

واكتسبت شركة القاهرة للأدوية ثقة العديد من شركات الأدوية الأجنبية التي منحتها تصريح لتصنيع منتجاتها بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم الشركة ، فىما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي 30% مملوك للقطاع الخاص  

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