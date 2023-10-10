متشابهة.. اعرف الفرق بين أعراض البواسير وسرطان القولون

البواسير وسرطان القولون هما اضطرابان مختلفان يؤثران على الجهاز الهضمي، وعلى الرغم من أن بعض الأعراض قد تكون متشابهة؛ إلا أن هناك اختلافات هامة بينهما.

وفيما يلي نكشف الفرق بين أعراض البواسير وسرطان القولون، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

البواسير:

1. الطبيعة: البواسير هي تمدد أو انتفاخ في الأوردة الموجودة في منطقة الشرج والمستقيم السفلي.

2. الأعراض: قد يتسبب البواسير في نزيف مستمر أو فترات من نزف الدم الزاهي الأحمر من الشرج، وحكة أو حرقة في المنطقة المحيطة بالشرج، ووجود كتل صغيرة أو أورام مرتبطة بالشرج.

3. الألم: قد يكون هناك شعور بالألم أو عدم الراحة أثناء التغوط.

4. السبب الشائع: البواسير تحدث عادة نتيجة ضغط زائد على الأوردة الموجودة في منطقة الشرج والمستقيم بسبب الإمساك المزمن، والتهريب الشديد، والحمل، والجلوس المطول على المرحاض، والتهابات المستقيم.

سرطان القولون:

1. الطبيعة: سرطان القولون هو نمو غير طبيعي وخبيث للخلايا في القولون أو المستقيم.

2. الأعراض: قد تشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون النزيف المستمر أو فترات من نزف الدم الداكن الأحمر أو الأسود من الشرج، وتغير في عادات الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك المستمر، وفقدان الوزن غير المبرر، والشعور بالتعب المستمر.

3. الألم: قد يكون هناك ألم في البطن السفلي، ولكن غالباً ما يكون غير مؤلم في المراحل المبكرة من المرض.

4. السبب الشائع: سرطان القولون ينشأ عادة من نمو غير طبيعي في الخلايا الموجودة في بطانة القولون والمستقيم، وقد يكون له علاقة بعوامل مثل التاريخ العائلي للسرطان، والتهيج المزمن للقولون، ونمط الحياة غير الصحي.

من الأهمية بمكان استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض مشابهة للبواسير أو سرطان القولون؛ لتقييم الحالة والحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.