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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 432 ميجابكسل .. هواتف سامسونج الجديدة ستقضي على وجود الـiPhone 

بكاميرا 432 ميجابكسل
بكاميرا 432 ميجابكسل ..هواتف سامسونج الجديدة

تتمتع كاميرا هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra حاليًا بدقة 200 ميجابكسل، وهي أكبر بأربع مرات من مستشعر الكاميرا على iPhone 15 Pro Max. لكنها ليست كذلك تماما، إنها تعمل على مستشعرين جديدين للكاميرا ISOCELL بدقة 432 ميجابكسل.

تأتي هذه الأخبار من  Revegnus، والذي لديه سجل حافل في تسريب معلومات دقيقة حول منتجات Samsung. وفقًا لهم، تعمل Samsung على مستشعرين ISOCELL يطلق عليهما HW1 و HW2، يقال إن كلاهما بحجم 1 بوصة وبدقة 432 ميجابكسل.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من الاختلافات الرئيسية بين الاثنين. يقال إن ISOCELL HW1 هو مستشعر بحجم 1/1.05 بوصة مع 0.56 ميكرو متر بكسل، بينما ISOCELL HW2 هو مستشعر بحجم 1/1.07 بوصة مع 0.5 ميكرو متر بكسل.

من المتوقع أن يستخدم كلا المستشعرين دمج بكسلات متعددة في واحدة، مما ينتج عنه صور أكثر وضوحًا وأفضل جودة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
 

ليس من الواضح متى ستطلق Samsung أول هاتف ذكي لها مزود بمستشعر كاميرا بدقة 432 ميجابكسل، ولكن يمكن أن يحدث ذلك في وقت مبكر من عام 2025. يمكن أن تكون سلسلة Galaxy S25، التي من المتوقع إطلاقها في أوائل عام 2025، أول من يتميز بالمستشعر الجديد.

بالإضافة إلى مستشعرات الكاميرا الجديدة بدقة 432 ميجابكسل، تفيد التقارير أيضًا أن سامسونج تعمل على مستشعر كاميرا جديد بدقة 200 ميجابكسل لهاتف Galaxy Z Fold 7. يُطلق عليه اسم ISOCELL HP5، وسيكون مستشعرًا بقياس 1 / 1.3 بوصة مع 0.5 ميكرومتر بكسل.

Galaxy Samsung سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 15 Pro Max

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