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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5000 جنيه.. أفضل موبايل اقتصادي من سامسونج في السوق المصري

فئة 5000 جنيه..أفضل
فئة 5000 جنيه..أفضل موبايل اقتصادي من سامسونج

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات في عام 2023 هاتف Galaxy A14 الاقتصادي الجديد، والذي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية تدوم طويلاً.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A14 بشاشة مقاس 6.6 بوصة من نوع PLS LCD بدقة FHD+، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للأفلام والألعاب. كما يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مما يوفر جودة صور ممتازة في مختلف الظروف.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج MediaTek Helio G35، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. كما يدعم الهاتف بطاريات بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمر بطارية طويلاً.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14 بألوان الأسود والأبيض والأحمر والأخضر، ويتوفر في الأسواق المصرية بسعر يبدأ من 4999 جنيه مصري.

 

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A14:

 

• شاشة كبيرة مقاس 6.6 بوصة من نوع PLS LCD بدقة FHD+

• كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

• معالج MediaTek Helio G35

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

 

عيوب هاتف Galaxy A14:

 

• تصميم بلاستيكي

• لا يدعم الشحن السريع

يعد هاتف Galaxy A14 خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي بشاشة كبيرة وبطارية تدوم طويلاً. يوفر الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية، كما يتميز بكاميرا رئيسية جيدة. ومع ذلك، فإن التصميم البلاستيكي وعدم دعم الشحن السريع من أبرز العيوب التي قد تؤثر على قرار الشراء.

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