السنهوري: مصر حملت أعباء القضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن مصر دولة محورية في المنطقة، مشيرا إلى أنه على مدار عقود حملت مصر أعباء القضية الفلسطينية، ودائما ما كانت السند والداعم للشعب الفلسطيني.

وقال عادل السسنهوري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، أن الشعب الفلسطيني يطالب بأبسط حقوقه في وجود دولة ذات سيادة، والعدوان الإسرائيلي يمارس كافة أنواع العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

حقوق الفلسطينيين

وتابع الكاتب الصحفى عادل السنهوري، أنه كان لا بد على العالم أن يتحرك لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا بد على العالم السعي لإعادة حقوق الفلسطينيين.