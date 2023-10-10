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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر للفتوى يقدم نصيحة للطلبة تجعلهم متفوقين طوال العام الدراسي

صدى البلد

نصح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الطلبة أن يضعوا هدف في عامهم الدراسي ليسهل عليهم المذاكرة والتفوق.

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: ابدأ عامك الدراسيّ واضعًا هدفَك أمام عينيك، وسِرْ في طريق الوصول إليه بطمأنينة، ولا يشغلنَّك عنه شاغلٌ، وليكن هدفُك عاليًا غاليًا.

 قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَمَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» [أخرجه الحاكم في مُستدركه]، وقال ﷺ: «فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ». [أخرجه الترمذي]

كما قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، نصيحة للطلاب وذلك في أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد 2023. 

وقال الأزهر للفتوى، ناصحا الطلاب:"في عامك الدراسي الجديد احرص على تعلم الجديد دائمًا، فأهل العلم هم أخشى الناس لله عز وجل، واعمار معارفهم أطول من أعمارهم، ومنافعهم متعدية.

لهذا رفع الله عز وجل درجتهم فقال في كتابه الكريم{ ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }.

الأزهر للفتوى

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