حققت حلمي.. هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد السابق، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم.

وكتب هازارد عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب.. بعد 16 عامًا ولعب أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وأضاف: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم".

وتابع: “خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مدراء ومدربين وزملاء رائعين، شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا”.

واستطرد:"أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: ليل وتشيلسي وريال مدريد؛ وأشكر المنتخب البلجيكي واتحاد كرة القدم، وشكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

وختم: “أخيرًا، شكرًا جزيلاً للمشجعين الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة.. نراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي”.