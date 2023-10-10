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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حققت حلمي.. هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم

إيدين هازارد
إيدين هازارد

أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد السابق، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم.

وكتب هازارد عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب.. بعد 16 عامًا ولعب أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وأضاف: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم".

وتابع: “خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مدراء ومدربين وزملاء رائعين،  شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا”.

واستطرد:"أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: ليل وتشيلسي وريال مدريد؛ وأشكر المنتخب البلجيكي واتحاد كرة القدم، وشكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

وختم: “أخيرًا، شكرًا جزيلاً للمشجعين الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة.. نراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي”.

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