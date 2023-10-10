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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة المؤسسة بالباجور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها انتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد بمدرسة المؤسسة بنون بمركز الباجور،  وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

رافقه وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة الباجور  التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

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حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة والتي تضم 24 فصل دراسى  وهنأ المحافظ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد ، وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح. 

وخلال تفقده استمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير المدرسة عن عدد الفصول والكثافة الطلابية وكذا انتظام طاقم هيئة التدريس ونسبة العجز بالمدرسة وآليات سير العملية التعليمية.

 ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور الدورى  على كافة المدارس بالإدارة لرصد أية سلبيات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية وعرض تقارير دورية لتذليلها فوراً ، مؤكداً على ضرورة  سرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الكتب الدراسية فوراً حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، موجهاً بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لخلق جيل متميز وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة  .                                                                                                                                                                                      
 

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