وحدة سكان الأقصر تدخل البهجة على أطفال مرضى السرطان.. شاهد



قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، بتنظيم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان للأطفال للاحتفال بالمولد النبوى الشريف بالتنسيق مع جمعية الخير والبركة بإسنا، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال مرضى الأورام وذويهم والتبرع المادي، بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، ومحمد رمضان رئيس مجلس إدارة جمعية الخير والبركة وفريق عمل الجمعية



و خلال الزيارة أشاد الجميع بالجهود العظيمة المبذولة خلال تفقد الأقسام المختلفة ، وتقديم أفضل رعاية للأطفال المرضي على أعلى مستوى ممكن وتخفيف الألم عن الأطفال.