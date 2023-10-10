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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخبات أوروبية تقترب من حسم تأهلها لـ يورو 2024 خلال مباريات أكتوبر

يورو 2024
يورو 2024

بدأت فترة التوقف الدولية الخاصة بشهر أكتوبر، التي تُستكمل خلالها المنتخبات الأوروبية مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، المقرر إقامتها في ألمانيا.

وقد تشهد مباريات أكتوبر الكشف عن أول المنتخبات الأوروبية المتأهلة للعُرس العالمي الذي سيُقام العام المقبل، خلال فترة التوقف الدولية.

ونستعرض تباعًا المنتخبات التي يُمكن أن تتأهل لـ يورو 2024، خلال شهر أكتوبر الجاري.

منتخب فرنسا

 وسيتأهل المنتخب الفرنسي لليورو إذا تغلب على نظيره الهولندي يوم الجمعة أو إذا تعادل وخسر المنتخب اليوناني أمام نظيره الإيرلندي.

منتخب اسكتلندا

 ويمكن أن يصبح المنتخب الاسكتلندي أول منتخب يتأهل لليورو وينضم لألمانيا، البلد المضيف، إذا فاز على إسبانيا يوم الخميس، أو إذا فشل المنتخب النرويجي في الفوز على قبرص.

بلجيكا والنمسا

 ويلتقي منتخبا بلجيكا والنمسا سويا يوم الجمعة، والفائز منهما سيحجز مقعده في يورو 2024.

البرتغال

 في نفس اليوم، يمكن للمنتخب البرتغالي أن يتأهل لليورو إذا فاز على سلوفاكيا أو إذا تعادل، وخسر منتخب لوكسمبورج أمام أيسلندا.

 يذكر أن منتخبات إيطاليا، حامل اللقب، وهولندا وكرواتيا وإسبانيا، من بين المنتخبات التي ستضمن على الأقل اللعب في الملحق بسبب تصنيفها في دوري أمم أوروبا

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