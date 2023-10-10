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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأوامر الخطيب | شبانة: قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم، نجم الفريق.

وأكد “شبانة”، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الخطيب طلب من إدارة التعاقدات سرعة تجديد عقد عبدالمنعم؛ خاصة قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية والدوري الافريقي، مشيرا إلى أن هناك أندية سعودية سترغب في ضمه في الفترة المقبلة. 

وأضاف الإعلامي، أن الخطيب أراد تأمين وجود عبدالمنعم في الأهلي، حيث عرض عليه ١٥ مليون جنيه في الموسم، وإعلانات بقيمة ٤ ملايين جنيه مقابل التجديد لموسمين جديدين، حيث سيتنهي عقده ٢٠٢٥، وحال إتمام التجديد سيضم الأهلي بقاء اللاعب لـ ٢٠٢٧. 

واختتم “عقد عبدالمنعم سيكون ضمن الفئة الأولي مثل حسين الشحات”.

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