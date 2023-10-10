خوسيلو: أود البقاء في ريال مدريد.. ومبابي كان قريبًا من الانضمام لنا

أكد خوسيلو ماتو مهاجم ريال مدريد الإسباني، رغبته في أن يُفعل ناديه خيار الشراء في عقده من نادي إسبانيول.

وعاد خوسيلو إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المنقضي، قادمًا من إسبانيول، على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء.

وقال خوسيلو في تصريحات لشبكة “ريليفو” الإسبانية:"أنا هنا في ريال مدريد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ولا شيء آخر. أنا حقا أحب البقاء".

وأضاف:"ريال مدريد هو نادي حياتي، أريد أن أخوض موسمًا خاصًا من أجل إقناع النادي والبقاء هنا".

كما تطرق خوسيلو للحديث عن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وكونه قريبًا في وقت من الأوقات للانتقال لريال مدريد، قائلًا:"هناك لحظات بدا فيها وكأنه قريب جدًا من الانتقال، ثم كانت هناك أيام بدا فيها أنه لن يأتي".

وزاد:""في غرفة تبديل الملابس، تتحدث دائمًا عن كل شيء. كانت هناك لحظات بدا فيها أنه سيأتي".