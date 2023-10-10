محافظ بني سويف يُشدد على أهمية دور المرأة في الارتقاء بالوطن

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن تعزيز دور المرأة في كافة المجالات يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف النواحي، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك تم سن تشريعات وقوانين تكفل للمرأة حقوقها، حيث تقوم الجهات التنفيذية والمجتمعية بتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بصفة مستمرة.



جاء ذلك - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة - عقب الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم /الثلاثاء/ لبحث الاستعدادات التنسيقية اللازمة لبدء حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي ترعاها وزارة التنمية المحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، حيث تنطلق الحملة اعتباراً من 25 نوفمبر المقبل وتختتم 10 ديسمبر للعام الحالي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



وشدد محافظ بني سويف على أهمية دور المرأة في الحفاظ والارتقاء بالوطن لكونها شريكًا أساسيًا لا غنى عنه مع الرجل في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائمًا لمساندة ودعم المرأة من خلال تسهيل وتعزيز عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال خاصة في القرى، بجانب تشجيع ودعم القيادات النسائية للعمل العام.



ونوه إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ آليات وخطوات داعمة نحو منع التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة، حيث بات عامل الكفاءة والإجادة معيار شغل وتقلد المناصب القيادية، مبينًا أن ديوان عام المحافظة خير دليل لما يوجد به من قيادات نسائية يشغلن وظائف قيادية ويشاركن في إدارة العديد من الملفات المهمة أثبتن فيها قدرة على تحمل المسؤولية.



كما أوضح المحافظ، أن مفهوم العنف ضد المرأة يتسع ليشمل كافة أنواع الضرر النفسي والأدبي والمعنوي، وكافة أشكال التمييز والتهميش أو التقليل التي تلحق بالمرأة، وينعكس بالسلب على دورها ومكانتها في المجتمع، واختزال دورها في مجالات بعينها، وهو ما جعل الدولة، وفقا للتوجيهات الرئاسية، تدفع بتنفيذ حزمة من البرامج التي تهدف إلى تثقيف المرأة في كافة الجوانب حتى تقف على حقوقها وواجباتها والارتقاء بالمستوى المعيشي وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، خاصة في الريف، منوها إلى الجهود المبذولة في بعض القرى في هذا الشأن.



من جانبها، قامت مديرة وحدة شؤون المرأة بمحافظة بني سويف الدكتورة شيماء كرم، باستعراض تقرير وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وتضمن الإشارة إلى الجهود التي تم تنفيذها من خلال حملة الـ16 يوما على مدار الأعوام الثلاثة السابقة من لقاءات وندوات توعوية شملت رسائل لمجابهة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة الجهات الرسمية والمجتمعية المعنية، بجانب استعراض خطة العمل في الحملة الجديدة ومهام ومساهمات كل جهة مشاركة في الحملة.



وأكدت مديرة الوحدة، دعم المحافظ لكافة الجهود والفعاليات التي تنظمها الوحدة، مشيرة إلى أن الحملة التي تقام، تحت رعاية المحافظ، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع، والذي حددته الأمم المتحدة 25 نوفمبر من كل عام، للمطالبة والتأكيد على أهمية وقف العنف ضد المرأة، حيث أن الحملة تتضمن عقد ندوات توعوية ولقاءات جماهيرية بمراكز الشباب والوحدات المحلية وتستهدف كافة الفئات العمرية والنوعية من الرجال والنساء والأطفال والشباب.