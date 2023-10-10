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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالتحالف الوطني: لا صحة لعودة القوافل المصرية من غزة.. فيديو

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة ارسال المساعدات لأهالي غزة جاءت ضمن ما تعهده مصر دائما في الكوارث والحروب مع أشقائها .

وأشار طلعت عبد القوي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يتم تجهيز قافلة بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية وهي على أعلى مستوى، موضحا أنه لازال يتم التحضير لها، وانتظار موافقة التحرك بها بشكل آمن.

ونفى عبد القوي، صحة ما تدولته صفحات التواصل الاجتماعي عن عودة القوافل المصرية من غزة، متابعا: "القافلة لا تتحرك إلا بعد تأكد الأجهزة المعنية من سلامة المشاركين فيها".

وأوضح، أن جميع الجمعيات الأهلية لديها إصرار على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين.
 

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