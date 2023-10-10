اتحاد الجمعيات الأهلية: ننتظر الإجراءات اللازمة لإرسال المساعدات إلى غزة

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب إن الأجهزة الأمنية والسيادية يتم التنسيق بينها وبين الكوادر الطبية وأطقم الإنقاذ مع المنظمات الدولية والهلال والصليب الأحمر لضمان حياة ابناءنا المصريين والمشاركين في المساعدات لقطاع غزة.

تجهيز قوافل من المساعدات الإنسانية

وأضاف عبد القوي في مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبرفضائية “etc"، أنه تم تجهيز قوافل من المساعدات الإنسانية والطبية في طريقها إلى قطاع غزة ولكن يتم انتظار الإجراءات اللازمة لإرسال المساعدات والحفاظ على أمن وسلامة الأطقم المشاركه.