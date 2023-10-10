غادة محمد: طموحي في السباحة لا يتوقف وأحلم بإنجاز جديد في فرنسا 2024| حوار

غادة محمد نجمة فريق وادي دجلة للسباحة اسم يتردد كثيرا داخل الأوساط الرياضية خاصة عقب التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في صربيا.

أجرى موقع صدي البلد حوارا مع غادي محمد جاء كالتالي

ما سر التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم ؟

الالتزام والجدية بالتدريبات الصباحية والمسائية السعي خلف هدف واردتي نحو الهدف وهو حلم وليس كل أحلامي، فسقف طموحي لا يتوقف.

ما هي طموحك تجاه المستقبل ؟

طموحي أن أحافظ على مستواي في التدريبات من اجل تحقيق انجاز جديد في السنة القادمة في بطولة العالم 2024 بفرنسا.

ما رأيك في الإنجاز المصري في بطولة العالم بصربيا ؟

بالفعل مصر حققت المركز الأول على العالم في بطولة العالم للمياه المفتوحة وهذا أول إنجاز تاريخي لمنتخب مصر ولنادي وادي دجلة خلال الأعوام الماضية.

ما رأيك في دور الاتحاد المصري للسباحة ؟



اعتقد أن هذا السؤال والانجازات الذي حققها الاتحاد في البطولات السابقة ومن حكم خبراتي المتواضعة، أن الاتحاد يوفر كل ما يحتاجه سبيحة منتخب مصر لتحقيق كل الانجازات خلال هذا العام.



ما دور وادي دجله في انجازاتك ؟



أشكر نادي وادي دجلة، وكل القائمين على قطاع الرياضة لدعمهم الدائم لي خلال مشواري مع منتخب مصر وتحقيقي إنجازات لمصر والنادي وادي دجله ولن يبخل نادي وادي دجله باي دعم معنوي ومادي واتقدم له الشكر الدائم والمستمر من حيث كل شيء.