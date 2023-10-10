السمري: ليس من المنطقي انعدام وجود حسين لبيب بانتخابات الزمالك

أكد حسين السمري المدير التنفيذي السابق لإدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب يواجه طعن من ماجد الحنبلي المرشح على نفس منصب رئاسة نادي الزمالك، بسبب عضويته العاملة.

وتابع السمري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أن هناك مطالبة بانعدام عضوية حسين لبيب، وهو ما أقصد به التحوير في منشوري على فيس بوك".

وأضاف حسين السمري: "حسين لبيب قضى ما يقرب من 14 سنة داخل نادي الزمالك، على سبيل المثال حسن شحاته أسطورة النادي، هل من الممكن أن يتم انعدام عضوية بسبب أن مجلس الإدارة لم يتخذ قرار بالتجديد له، والجميع يعلم أن حسين لبيب من أساطير نادي الزمالك، فليس من المنطقي أن يتم انعدام وجوده".

وقال: "هناك جلسة عمومية سنوية يتم اعتماد السنة المالية ويتم خلالها اعتماد بعض الخطط، وهو بالتالي موافقة على الفرق الرياضية، كما أنه يتم اعتماد الفرق بخطاب موجه من النادي للدخول في المسابقات وهو أمر رسمي، وكيف يتم اعتماد الفرق من الاتحادات قبل أن يطلب موافقة بالتجديد من النادي؟ بالتالي هذا الكلام غير منطقي".

واستطرد: "القضاء هو من سيحكم في الشكوى ضد حسين لبيب، ولكن أنا أدافع عن موقفه، بصفتي كنت عضو ومشرف على النشاط الرياضي، ووقعت على عضوية حسين لبيب، والاتحاد جهة رسمية معتمدة من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة".

واختتم: "حسدنا العملية الانتخابية بعد بدايته بهدوء، وعلينا أن نترك الأمر للصندوق، وعلينا التركيز في النادي وأزماته من أجل الخروج من النفق المظلم، وهل مكتوب على الزمالك عدم الخروج من القضايا والمحاكم؟".