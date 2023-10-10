المفروض نلف على أندية مصر قبل التعاقد.. المصري يعلق بشأن أزمة ثنائي الزمالك



علق رجب عبد القادر نائب رئيس المصري، على أزمة عدم قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في النادي المصري بعد التعاقد معهما.



قال رجب عبد القادر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي المصري دخل على السيستم لقى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مش مُقيدين، يبقى نتعاقد معاهم ولا لا، خاصة مع وجود استمارة رغبة للنادي المصري بالنسبة للثنائي".



وأضاف: "المفروض نلف على أندية مصر كلها قبل ما نتعاقد مع لاعيبة مرفوعة من السيستم".



واختتم: "نرجع لاتحاد الكرة ونشوف النادي المصري كان المفروض يعمل ايه تاني عشان يتعاقد مع ثنائي غير مقيد".