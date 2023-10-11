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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طاولة الأهلي| إعلامي يصدم جماهير الزمالك بشأن فتوح

صدى البلد

 


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي، يراقب بعض اللاعبين في الدوري المصري في مختلف المراكز، للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يفكر في التعاقد مع المغربي وليد الكرتي وأسامه جلال ثنائي بيراميدز، اللذان ينتهي عقودهم مع ناديهم بنهاية الموسم الجاري، ويرفضوا تجديد التعاقد حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "الثنائي الآخر هو أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك الذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم أيضًا".

واختتم: "عمر كمال حسم قراره بعدم تجديد عقده، والأهلي سيعمل على ضم اللاعب في يناير بمقابل مادي أو في الصيف بشكل مجاني، والنادي يعمل لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستضم 32 ناديًا".

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