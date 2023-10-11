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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تشوق لسيارة iX2 2024 قبل الكشف الرسمي عنها في 10 أكتوبر

صدى البلد

تم تأكيد ظهور سيارة BMW iX2 الكروس أوفر المدمجة الكهربائية بالكامل في مارس، لأول مرة عالميًا في معرض التنقل الياباني 2023 في طوكيو في 25 أكتوبر كعضو جديد في عائلة طرازات الجيل الثاني X2.

ستكشف BMW لأول مرة عن X2 و iX2 الجديدتين كليًا في 10 أكتوبر كجزء من العرض الرقمي العالمي الأول، يليه الظهور العام لأول مرة في معرض Japan Mobility Show 2023.

 

سيوفر هذا الحدث، الذي كان يُعرف سابقًا باسم معرض طوكيو للسيارات، ويقام في الفترة من 26 أكتوبر حتى 5 نوفمبر، مسرحًا للعرض العالمي الأول لسيارة BMW X2 الجديدة كليًا، والتي تقدم نسخة كهربائية بالكامل لأول مرة تحت شكل سيارة iX2 المدمجة. كوبيه للأنشطة الرياضية.

 

مع استهداف iX2الجديد لمجموعات عملاء جديدة، تقول BMW إن لديها الآن ممثلًا واحدًا على الأقل كهربائيًا بالكامل في جميع قطاعات الطرازات ذات الصلة: سيارات الدفع الرباعي iX1، وiX3، وiX، وi3 (الصين فقط)، وi4، وi5، وi7. سيارات السيدان.

تعد التقنيات الرقمية والطرق التي يمكن تطبيقها لتعزيز تجربة المستخدم من نقاط التركيز الرئيسية في X2وiX2، وفقًا لشركة BMW.

 

تتميز الطرازات بنظام التحكم/التشغيل BMW iDrive المحدث مع QuickSelect الذي يقال إنه يمهد الطريق لعرض أوسع بكثير للمحتوى الرقمي للمعلومات والترفيه. بفضل ترقيات BMW ConnectedDriveالجديدة، سيتمكن العملاء من الوصول إلى العروض المبتكرة في مجالات مثل الألعاب داخل السيارة وتدفق الفيديو والصوت.

 

تواصل BMWالحفاظ على سر التصميم الكامل لسيارة iX2، على الرغم من أنها بدأت الحملة التشويقية على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. نشرت شركة صناعة السيارات مقطع فيديو تشويقيًا قصيرًا لأول سيارة iX2على الإطلاق على فيسبوك وإنستجرام يُظهر لمحات عن الأطراف الأمامية والخلفية للنموذج، وتوقيعات المصابيح الأمامية والخلفية، وتفاصيل أخرى.

 

تبدو سيارة BMW iX2أكثر عدوانية قليلاً من سيارة iX1التي تشترك معها في الأسس، وتتميز بخط سقف مائل يشبه X6وتفاصيل خارجية رياضية.

 

من المتوقع أن يقدم iX2 نفس مجموعة نقل الحركة مثل BMW iX1، مما يعني أنه يجب أن يكون متاحًا كنموذج xDrive30e بقوة 308 حصانًا (290 كيلووات) و364 رطلًا من عزم الدوران من نظام محرك مزدوج. في iX1، تتيح البطارية التي تبلغ سعتها 64.7 كيلووات/ساعة 272 ميلًا من نطاق WLTPبشحنة واحدة، ويجب أن يوفر iX2نطاقًا مماثلاً.

 

ستدخل سيارة BMW iX2مرحلة الإنتاج بحلول نهاية العام في ريجنسبورج، ألمانيا، في نفس المصنع الذي يصنع سيارة iX1.

BMW BMW iX2 BMW X2 Japan Mobility Show الكروس اوفر

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