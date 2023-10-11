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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يُهدد اتحاد الكرة بالتصعيد للفيفا بسبب أزمة قيد لاعبيه

صدى البلد

قال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري والمتحدث الرسمي، إن ناديه يسلك الطرق القانونية لقيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، بالتصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المصري من حقه قيد الثنائي، بينما إذا قرر اتحاد الكرة، إيقافهما يشترط التحقيق معهما.

نائب رئيس المصري: تضررنا من إيقاف قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.. وقد نصعد لـ«فيفا»

وأوضح أن السيستم أقر بقيد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وهو ما يعني أنهما كانا بلا نادٍ قبل تعاقد المصري معهما، بخلاف أن الثنائي من حقهما إبلاغ اتحاد الكرة وناديهما بالضرر الذي يقع عليهما، وفسخ عقدهما من طرف واحد.

وأشار رجب عبد القادر، أن المصري البورسعيدي يقع عليه ضرر من إيقاف الثنائي، فضلًا عن أن هناك التباس في اللوائح ذلك سلك المصري كل الطرق الشرعية لحفظ حقوقه، مشددًا أن ناديه قد يصعد إلى «فيفا» إذا لم يحصل على حقه.

وواصل تصريحاته، بأن المصري يحترم علاقته التاريخية مع نادي الزمالك، لكنه يبحث عن حقوقه في قيد الثنائي، مضيفًا «ندافع عن حق نادينا، ونؤكد أننا لم نتجه إلى إجراء غير شرعي».

وعن طلب ناديه المشاركة في السوبر المصري، قال إن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن على هذا الطلب الذي يعتبر حق أصيل لفريقه باعتباره وصيف كأس الرابطة في الموسم الماضي، متابعًا «لدينا شعبية جماهيرية عريقة من شأنها تعلي من القيمة التسويقية للبطولة».

المصري عبد القادر هاني حتحوت احمد عيد أحمد أيمن

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