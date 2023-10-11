اللواء أيمن حب الدين يكشف كواليس بناء الدفاع الجوى فى 1968.. فيديو

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن عملية إنشاء الدفاع الجوي في مصر شملت تجميع الرادرات التي تكشف الجو بشكل كامل، وتعطي إنذارات في حالة حدوث شىء ما، ونقاط مراقبة للنظر من أجل مساعدتها، ثم تأسيس مراكز قيادة بهدف متابعة هذه المراحل بشأن الرادرات، ثم كتائب الصورايخ والمدفعية والرشاشات، وكُل ذلك يربطه مركز قيادة مشترك مع القوات الجوية لتحقيق التعاون.

وأضاف "حب الدين" خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن عملية تأسيس الدفاع الجوي في مصر كانت معقدة وليست سهلة إطلاقًا، ولكن تم تشكيلها في 4 أشهر فقط في عام 1968، وكان الهدف الرئيسي منها تنظيم العمل بين القوات الجوية والدفاع الجوي.

الموسم الثالث من برنامج "الشاهد"

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.