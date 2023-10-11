أرفض إجباره.. تعليق ناري من ميدو بشأن اعتزال شيكابالا

أثنى أحمد حسام ميدو على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، مشيرًا إلى أنه أفضل اللاعبين في الوقت الحالي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا، لاعب هنندم عليه لما يبطل كورة، لأنه لاعب جامد جدًا، وبيمنح دروس لكل اللاعيبة، وله دور كبير داخل وخارج النادي".

ميدو: أرفض إجبار شيكابالا على الاعتزال.. وهو من أفضل لاعبي الزمالك

وأضاف: "أرفض فكرة إجبار شيكابالا على الاعتزال.. الكورة بتقول إنه لسة قادر".

واختتم: "الكورة بتقول ان شيكابالا لسة قادر ومن أفضل لاعبي الزمالك".