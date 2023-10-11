عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة مبيعات سيارات BMW الكهربية في الربع الثالث من 2023

زيادة مبيعات سيارات
زيادة مبيعات سيارات BMW الكهربية في الربع الثالث من 2023

نجحت مجموعة BMW الألمانية فى بيع 93,931 سيارة كهربية من علامتي BMW و Mini في الربع الثالث من 2023، مايعادل زيادة نسبة المبيعات إلى 79% مقارنة بالعام الماضي.

كما سلمت BMW فى الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2023 حوالى 83,211 سيارة كهربية بالبطارية فقط، وهو ضعف العدد الذى تم تسليمه فى نفس الفترة بالعام الماضى، وسلمت Mini 10,720 سيارة كهربية بنسبة أقل 0.4% عن العام الماضى.

أما مجموعة بي إم دبليو بكل علاماتها التجارية المتمثلة فى كل من BMW، وMini، وRolls-Royce باعوا حوالى 621,699 سيارة في الربع الثالث من العام الجارى.

سلم الصانع الألمانى فى الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 217,138 سيارةً كهربية بالكامل، وعلقت الشركة قائلة: "تحظى BMW i4 الكهربية بشعبية خاصة، وهناك طلب كبير على BMW iX1".

يذكر أن الأرقام التى تم إعلانها هي فقط عن السيارات الكهربية، وبالتالى أصبحت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى الكهربية الهجينة القابلة للشحن بمعدل 2:1، وهى عكس ما كانت عليه فى 2021.

BMW الألمانية MINI Rolls-Royce بي إم دبليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

مفيش لاعب وقف جنبي.. تعليق مؤثر من نجم الزمالك بعد أزمته الأخيرة

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

رغم دعمه إسرائيل.. طلب من بايدن لـ نتنياهو بشأن المدنيين في غزة

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا| تفاصيل إطلالتها

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| سعر أغلى BMW رياضية.. فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في أقوى تعديل

أخبار السيارات | 5 عربيات يابانية تبدأ من 399 ألف جنيه.. اركب تويوتا ياريس أوتوماتيك بأفضل سعر.. وأرخص سكودا زيرو 2023

أخبار السيارات.. نيسان صني 2024 كسر زيرو بأفضل سعر.. عائلية بـ 7 مقاعد سيارة يابانية زيرو كم سعرها ؟

أخبار السيارات| مقارنة بين مينى كانترى مان و بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2024 ... هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؟

أخبار السيارات| سعر لادا جرانتا 2023 بالأوفربرايس ... بدون زيادات.. سعر جاك JS3 و جاك JS4 موديل 2024

أخبار السيارات| كيفية استخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟ ..الفرق بين بيجو 3008 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

أخبار السيارات| اركب هاتشباك بـ65 ألف جنيه.. سعر أصغر عربية كهربائية في العالم.. 5 مركبات SUV بمليون جنيه

أخبار السيارات| المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة السيارة.. مقارنة بين سيتروين C3 و أوبل كورسا الهاتشباك 2024

ترشيحاتنا

الفراخ بـ60 والبيض بـ85 جنيها في المزرعة.. شعبة الدواجن تعلن السعر بعد التخفيض

16 صورة ترصد بدء تطبيق التعليم بالليجو في المدارس لتنمية ذكاء الطلاب| تفاصيل

الفراخ ب65 جنيها والبيض ب115.. منتجي الدواجن تكشف عن موعد تخفيض الأسعار للمواطنين

الانتخابات الرئاسية 2024..الهيئة الوطنية تبدأ تلقى أوراق المرشحين في اليوم السابع

لو متعرفش | السكة الحديد توفر تذاكر قطارات مجانية لهذه الفئات

صحيفة عبرية عن خطاب الرئيس الأمريكي: بايدن صهيوني وصديق لإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

شيلوا الصيفى واستعدوا.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار بسبب المنخفضات الأوروبية

نشرة المرأة والصحة|فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

فيديو

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ