زيادة مبيعات سيارات BMW الكهربية في الربع الثالث من 2023

نجحت مجموعة BMW الألمانية فى بيع 93,931 سيارة كهربية من علامتي BMW و Mini في الربع الثالث من 2023، مايعادل زيادة نسبة المبيعات إلى 79% مقارنة بالعام الماضي.

كما سلمت BMW فى الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2023 حوالى 83,211 سيارة كهربية بالبطارية فقط، وهو ضعف العدد الذى تم تسليمه فى نفس الفترة بالعام الماضى، وسلمت Mini 10,720 سيارة كهربية بنسبة أقل 0.4% عن العام الماضى.

أما مجموعة بي إم دبليو بكل علاماتها التجارية المتمثلة فى كل من BMW، وMini، وRolls-Royce باعوا حوالى 621,699 سيارة في الربع الثالث من العام الجارى.

سلم الصانع الألمانى فى الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 217,138 سيارةً كهربية بالكامل، وعلقت الشركة قائلة: "تحظى BMW i4 الكهربية بشعبية خاصة، وهناك طلب كبير على BMW iX1".

يذكر أن الأرقام التى تم إعلانها هي فقط عن السيارات الكهربية، وبالتالى أصبحت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى الكهربية الهجينة القابلة للشحن بمعدل 2:1، وهى عكس ما كانت عليه فى 2021.