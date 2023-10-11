عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أمين مسعود يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق لضمان نجاح مبادرة تخفيض الأسعار

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بالتعاون مع التجار جاءت فى توقيت مناسب للغاية، خاصة بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة.

وقال مسعود، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن هذه المبادرة سوف تسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين، وتعكس متابعة الحكومة والقيادة السياسية لما يدور فى الشارع المصري.

وأشاد بالسلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية التي تتضمنها هذه المبادرة، والتى تشمل سلع الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.

وأوضح أنها جميعا من السلع المهمة لدى كل الأسر المصرية ولا غنى عنها، وبالتالي فإن خفض أسعارها يسهم فى تيسير الحصول عليها، خاصة للفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف أن ضمان نجاح هذه المبادرة يتطلب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأسعار، والتصدي بكل حسم وقوة من خلال تطبيق القانون، والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفون أحكام هذه المبادرة للقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار ومحتكرى السلع.

وطالب المهندس أمين مسعود بسرعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن سرعة الإفراج عن السلع الأساسية، ما  ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق، معلناً تأييده التام لهذه المبادرة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اجتماعه مع الحكومة إلى أنه تم التوافق على الاجتماع بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعباء المعيشية الحكومة القيادة السياسية السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ترشيحاتنا

فلسطين.. حماس: ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا

قبل ساعات من زيارة نظيره الأمريكي.. وزير الخارجية البريطاني يصل لإسرائيل

الاحتلال يأمر بقطع الكهرباء عن سجون تضم أسرى فلسطينيين

رويترز: مصر تناقش مع واشنطن إيصال المساعدات إلى غزة

خلال لقاء السيسي.. "دانيلي" الإيطالية تعلن توسع استثماراتها بسبب المزايا الاقتصادية في مصر

طوفان الأقصى.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تسقط داخل المستوطنات الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ