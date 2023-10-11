شوبير يهاجم بعض الجماهير بسبب فيتوريا: لو في مدرب مش بيخسر هنتعاقد معاه

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، بعض منتقدي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير "أون سبورت إف إم" أن بعض الجماهير تهاجم فيتوريا عقب هزيمته الأخيره أمام تونس بثلاثية، مشددا على أنه لا يوجد مدرب في العالم لا يخسر مباراة.

وأضاف شوبير، أن فيتوريا قاد المنتخب في 9 مباريات، تعرض للهزيمة في مباراة واحده فقط، لافتا إلى أن جوارديولا وكلوب يخسران بعض المباريات.

وأشار إلى أنه لو تواجد المدرب الذي لا يتعرض للهزيمة؛ فيجب التعاقد معه على الفور، مشددا على أن هجوم الجماهير غير مبرر على الإطلاق.

ونوه بأن فيتوريا مدرب جيد، ولديه خطة واضحة يسعى إلى تطبيقها مع المنتخب.