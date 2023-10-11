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رئيس التحرير
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حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة عن وقف بطاقات الخصم المباشر حيث أكد طارق حلمي، الخبير المصرفي، أن بطاقات الائتمان لا بد أن ترتبط بحساب بنكي، وتتم من خلالها عمليات السحب والمشتريات داخل مصر أو خارجها، ولكن للظروف الحالية، تم استخدام تلك التسهيلات بـ"طريقة غير مشروعة"، حيث يتم استخدامها في السحب من الخارج للعملات الأجنبية.

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وقال طارق حلمي، إن اتخاذ قرار بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر؛ يأتي بغرض الحفاظ على مقدرات الدولة من النقد الأجنبي، ومنع أي محاولات لسوء استخدامها.

 

ونوه الخبير المصرفي، بأن هناك من يتاجر بالاقتصاد القومي للدولة؛ من خلال عمليات السحب للعملة الأجنبية، وتهريبها للخارج.

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