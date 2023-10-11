وصول دفعة جديدة من ملابس قطاعات اليد والسلة والطائرة في الزمالك

شهدت الساعات الماضية وصول دفعة جديدة من الملابس لقطاعات كرة السلة والطائرة واليد وفقا للاتفاق الذي أبرمه هاني العتال المرشح على مقعد النائب.

ووصلت في الساعات الماضية الدفعة الأولى من الملابس الاصلية من الشركة المسؤولة عن توريد الملابس للفريق الأول لهذه القطاعات من أجل أن يرتدي اللاعبون نفس ما يرتديه لاعبو الفريق الأول.



وقام هاني العتال في الأيام الماضية بالتعاقد مع الشركة المسؤولة عن توريد الملابس لنادي الزمالك من أجل توريد ملابس لقطاعات السلة واليد والطائرة ليرتدي اللاعبون نفس ما يرتدوه لاعبو الفرق الأولى وحتى يكون شكل نادي الزمالك في أفضل صورة.