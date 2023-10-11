عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق بعدة منازل في مشاجرة بين عائلتين بـ الدقهلية

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية

لقى شخص مصرعه فيما اشتعلت النيران فى عدد من المنازل بشريين فى محافظة الدقهلية نتيجة وقوع مشاجرة بين عائلتين فيما تم السيطرة على الحرائق من قبل الحماية المدنية .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بنشوف مشاجرة بين عائلتين واشتعال النيران بعدد من المنازل ووجود متوفى .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبني أن المشاجره نشبت بين عائلة محمد يوسف فوده وأحمد يوسف فوده ومصباح عماشه ضد عبد الله السيد  وأدى لحدوث حريق في المنازل .

فيما تمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطره على الحريق كنت اسفرت المشاجرة عن وفاه شخص يدعي محمد يوسف احمد فوده ٣٠عاما وتم نقل الجثه لمستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة لحين تصريح الدفن، وتمكن ضباط المباحث من ضبط القاتل ويدعى خالد عبدالله سيد احمد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

الدقهلية مشاجرة مركز شرطة شربين مستشفى شربين أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

الرجال أوفياء| بعد ساعة من رحيلها.. الزوج يلحق بزوجته للدار الآخرة

ترشيحاتنا

لاعب يوفنتوس يخضع لتحقيق عاجل بسبب مراهنات غير قانونية

رويترز: قطر وتركيا شاركت مصر المناقشات مع واشنطن لإيصال المساعدات لغزة

ابتزاز سيدة بصورها.. التحقيقات تكشف مفاجآت بواقعة إنهاء حياة عاطل في القاهرة

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

شكري: نسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر والتعاون بمجال الطاقة

فلسطين.. حماس: ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ