حريق بعدة منازل في مشاجرة بين عائلتين بـ الدقهلية

لقى شخص مصرعه فيما اشتعلت النيران فى عدد من المنازل بشريين فى محافظة الدقهلية نتيجة وقوع مشاجرة بين عائلتين فيما تم السيطرة على الحرائق من قبل الحماية المدنية .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بنشوف مشاجرة بين عائلتين واشتعال النيران بعدد من المنازل ووجود متوفى .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبني أن المشاجره نشبت بين عائلة محمد يوسف فوده وأحمد يوسف فوده ومصباح عماشه ضد عبد الله السيد وأدى لحدوث حريق في المنازل .

فيما تمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطره على الحريق كنت اسفرت المشاجرة عن وفاه شخص يدعي محمد يوسف احمد فوده ٣٠عاما وتم نقل الجثه لمستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة لحين تصريح الدفن، وتمكن ضباط المباحث من ضبط القاتل ويدعى خالد عبدالله سيد احمد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات