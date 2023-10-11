براهيم دياز يوافق على تمثيل منتخب المغرب

أكدت تقارير صحفية، أن براهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، وافق على تمثيل منتخب المغرب في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن دياز قبل عرض الجامعة المغربية لكرة القدم، من أجل تمثيل المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن الجامعة المغربية تحاول استيفاء كافة الشروط والأوراق، من أجل تغيير جنسية اللاعب الرياضية، لتمكينه من تمثيل منتخب المغرب.

وسبق لـ دياز، أن لعب لمنتخب إسبانيا في مباراة ودية وحيدة، أمام ليتوانيا، حيث سجل هدفًا، ولم يتم استدعاءه مرة أخرى لتمثيل المنتخب.

وتابعت الصحيفة أن بمثابة رد من الجامعة المغربية على إقناع إسبانيا، للاعب الشاب لامين يامال جناح برشلونة، لتمثيل “ لا روخا”.