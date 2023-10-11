إندونيسيا تؤكد دراسة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 رفقة أستراليا

أكد رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك توهير، أن بلاده تدرس تقديم ملف مشترك محتمل مع أستراليا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 .

وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت بملف لاستضافة مونديال 2034، بعد دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الاتحادان الآسيوي والأوقيانوسي لكرة القدم لتقديم ملفات الترشح لاستضافة تلك النسخة.

وقال توهير في تصريحات نقلتها شبكة “ بي إن سبورتس”: "نحن نناقش تقديم (ملف) مع أستراليا".

وأضاف أن الملف المشترك ربما يضم أيضا ماليزيا وسنغافورة كمضيفين مشاركين، أو نيوزيلندا.

وقدمت السعودية عرضها الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034 الأسبوع الماضي، وحتى الآن لم تبد أي دولة أخرى اهتماما رسميا بتنظيم البطولة، علما بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حدد يوم 31 أكتوبر الجاري كموعد نهائي أمام الدول الراغبة في تقديم ملفاتها لتنظيم المونديال.

وينبغي أن يتم تقديم الوثائق الخاصة بالعروض النهائية إلى فيفا بحلول يوليو 2024.

وقال توهير إنه تحدث إلى مسؤولي الاتحاد الأسترالي لكرة القدم خلال مؤتمر فيفا برواندا في آذار/مارس الماضي بشأن توحيد الجهود.

وأضاف توهير: "لقد كشفوا لي رغبتهم في ذلك أيضا. كنا ننتظر جدية الحكومة الأسترالية في العمل مع إندونيسيا".

وكان فيفا أعلن الأسبوع الماضي إقامة مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بعد أن تجرى المباريات الثلاث الأولى في تلك النسخة بكل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم.

ولا يزال هذا الإعلان بحاجة للحصول على موافقة نهائية من كونجرس فيفا، الذي تُعقد اجتماعاته العام المقبل.