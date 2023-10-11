عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي سلامة يكشف عن الوجهة المحتملة لـ «هازارد» بعد اعتزاله

صدى البلد

كشف مجدي سلامة، نائب رئيس القسم الرياضي بموقع صدى البلد، عن الوجهة المحتملة للبلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.


وأعلن إيدين هازارد، صباح أمس، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في سن الـ 32 عامًا.


وقال مجدي سلامة في تصريحات عبر برنامج "10 الصبح" على قناة "الأهلي": "أن قرار اعتزال هازارد يُعد مفاجئًا للجميع، خاصة أنه يستطيع اللعب لأكثر من سنة قادمة".


وأضاف: "هازارد لم يحصل على عرض مناسب خلال الفترة الماضية بعد رحيله عن ريال مدريد للبقاء في مستوى تنافسي عالٍ".
 

وأشار إلى أن كثرة إصابات هازارد مع ريال مدريد، أدت إلى خلق حالة فقدان شغف له، خاصة أنه لم يشارك سوى في 76 مباراة مع الملكي في 4 سنوات.


وواصل أن “هازارد” يرغب في البقاء في مدينة مدريد الفترة الحالية، خاصة بعد تأقلم أسرته وتواجد أولاده في المدارس وانضمامهم لفريق الناشئين بالملكي.

الوجهة المُحتملة لـ «هازارد» 


واختتم أن “هازارد” يقضي الوقت مع عائلته في الوقت الحالي وقد يُفكر خلال الفترة المقبلة، في خوض تجربة جديدة وقد نراه كمدرب خاصة أنه لديه العديد من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها من عدة مدربين كبار تدرب تحت قيادتهم أمثال كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي وزين الدين زيدان.

" src="">
هازارد مجدي سلامة إيدين هازارد ريال مدريد الإسباني قناة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

ترشيحاتنا

مصرع 9 موظفين بالأمم المتحدة في القصف الإسرائيلي على غزة

إسرائيل تعلن عن ارتفاع كبير في عدد القتلى والمصابين

بعد اختراق المسيّرات اللبنانية .. مروحيات جيش الاحتلال تمشط شمال إسرائيل

دهس سيدتين بالأوتوستراد | تحرّك أمني ضد سائق ميكروباص

فلسطينيو أمريكا اللاتينية: نتحرك منذ اللحظة الأولى للعدوان داخل القارة لنصرة أهلنا بغزة

تزامنا مع الاجتماع الطارئ.. مبنى جامعة الدول العربية يتزين بعلم فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

بالحجاب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ