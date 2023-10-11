مجدي سلامة يكشف عن الوجهة المحتملة لـ «هازارد» بعد اعتزاله

كشف مجدي سلامة، نائب رئيس القسم الرياضي بموقع صدى البلد، عن الوجهة المحتملة للبلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.



وأعلن إيدين هازارد، صباح أمس، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في سن الـ 32 عامًا.



وقال مجدي سلامة في تصريحات عبر برنامج "10 الصبح" على قناة "الأهلي": "أن قرار اعتزال هازارد يُعد مفاجئًا للجميع، خاصة أنه يستطيع اللعب لأكثر من سنة قادمة".



وأضاف: "هازارد لم يحصل على عرض مناسب خلال الفترة الماضية بعد رحيله عن ريال مدريد للبقاء في مستوى تنافسي عالٍ".



وأشار إلى أن كثرة إصابات هازارد مع ريال مدريد، أدت إلى خلق حالة فقدان شغف له، خاصة أنه لم يشارك سوى في 76 مباراة مع الملكي في 4 سنوات.



وواصل أن “هازارد” يرغب في البقاء في مدينة مدريد الفترة الحالية، خاصة بعد تأقلم أسرته وتواجد أولاده في المدارس وانضمامهم لفريق الناشئين بالملكي.

الوجهة المُحتملة لـ «هازارد»



واختتم أن “هازارد” يقضي الوقت مع عائلته في الوقت الحالي وقد يُفكر خلال الفترة المقبلة، في خوض تجربة جديدة وقد نراه كمدرب خاصة أنه لديه العديد من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها من عدة مدربين كبار تدرب تحت قيادتهم أمثال كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي وزين الدين زيدان.

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