بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

أكدت تقارير صحفية، أن نادي أرسنال الإنجليزي حذر لاعبيه من دعم أي طرف في الصراع بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان محمد النني لاعب الفريق دعمه للقضية الفلسطيني.

النني الذي يتواجد مع منتخب مصر في الإمارات حاليًا، قام بدعم القضية الفلسطينية بوضع علم فلسطين كصورة شخصية له في مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكرت صحيفة “تيليجراف" البريطانية أن دعم النني للقضية الفلسطينية، ودعم زميله الأوكراني أولكسندر زينتشينكو للاحتلال الإسرائيلي، دفع النادي اللندني إلى تحذير لاعبيه بالكامل من رد الفعل العنيف المحتمل الذي قد يواجهونه هم والنادي حال إظهارهم الدعم لأي من الأطراف المعنية.

وبحسب الصحيفة، لم يأمر أرسنال أيًّا من اللاعبين بحذف رسائلهما أو استبدال الصور الخاصة بهما، لكنهم أخبروا الفريق أن أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع يمكن أن تسبب الانزعاج أو الغضب بين قاعدة جماهيرهم العالمية.