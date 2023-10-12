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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X2 موديل 2023 الجديدة في مصر

BMW X2 موديل 2023
BMW X2 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، وخاصة سيارات الفئة X الرياضية، ومن بين أشهر إصدارتها X2 الجديدة موديل 2023.

BMW X2 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X2 موديل 2023

تضم BMW X2 موديل 2023 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 140 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل الحركة : أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

نوع الجر : "أمامي".

أقصى سرعة: 205 كيلومتر في الساعة

زمن التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة: 9.6 ثانية

استهلاك الوقود : يصل استهلك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

BMW X2 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة BMW X2 موديل 2023

الطول الكلي : 4.360 متر

العرض الكلي : 1.824 متر

الارتفاع الكلي : 1.526 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض : 18.2 مم

قاعدة العجلات : 2.670 متر

سعة صندوق السيارة : 470 لتر

سعة خزان الوقود : 51 لتر

BMW X2 موديل 2023

أسعار السيارة BMW X2 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 فئة M SPORT X نحو 1,725,000 جنيه

BMW X2 BMW X2 موديل 2023 BMW Sport

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