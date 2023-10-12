سعر BMW X2 موديل 2023 الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، وخاصة سيارات الفئة X الرياضية، ومن بين أشهر إصدارتها X2 الجديدة موديل 2023.
مواصفات السيارة BMW X2 موديل 2023
تضم BMW X2 موديل 2023 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 140 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران.
ناقل الحركة : أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.
نوع الجر : "أمامي".
أقصى سرعة: 205 كيلومتر في الساعة
زمن التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة: 9.6 ثانية
استهلاك الوقود : يصل استهلك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.
قياسات وأبعاد السيارة BMW X2 موديل 2023
الطول الكلي : 4.360 متر
العرض الكلي : 1.824 متر
الارتفاع الكلي : 1.526 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض : 18.2 مم
قاعدة العجلات : 2.670 متر
سعة صندوق السيارة : 470 لتر
سعة خزان الوقود : 51 لتر
أسعار السيارة BMW X2 موديل 2023
يبلغ سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 فئة M SPORT X نحو 1,725,000 جنيه