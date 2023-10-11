مجموعة "يهود جانرز" عن دعم النني للقضية الفلسطينية: أسطورة ولكن

نشرت مجموعة “يهود جانرز”الخاصة بالمشجعين اليهود لنادي أرسنال الإنجليزي، بيانًا طالبوا فيه بدعم ناديهم للاحتلال الإسرائيلي، ومعلقين على دعم لاعب الفريق محمد النني للقضية الفلسطينية.

النني الذي يتواجد مع منتخب مصر في الإمارات حاليًا، قام بدعم القضية الفلسطينية بوضع علم فلسطين كصورة شخصية له في مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحول دعم النني، قالت المجموعة: “إن الدين والعرق والثقافة والتراث هي مكونات أساسية لهوية الفرد ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من هذا في الشرق الأوسط".

وأضافوا:""محمد النني هو اللاعب المفضل لدى مشجعي أرسنال، وهو أسطورة مصرية ومسلم فخور. ودعمه للقضية الفلسطينية حقيقي ولا ينبغي أن يكون أساس أي انتقاد له".

وزاد:""ومع ذلك، يجب عليه أن يدرك أن العلم الفلسطيني الذي يرفعه الآن علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو نفس العلم الذي يتم التلويح به في شوارع لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، للاحتفال بمقتل 1200 يهودي وإسرائيلي. إن اختيار هذه اللحظة لاتخاذ مثل هذا الموقف المسيس والتحريضي يظهر افتقارًا إلى التعاطف والإنسانية ويشكل مصدر استياء كبير لمشجعي أرسنال اليهود والعديد من الآخرين بلا شك".