قيادي بـ"مستقبل وطن": مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية تخفف العبء عن المواطن

أشاد رشاد عبدالغني ، القيادي بحزب مستقبل وطن ، بمبادرة الحكومة التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار سبع من السلع الأساسية الغذائية بنسب مختلفة تبدأ من 15٪ إلى 25 ٪، وذلك ابتداءً من السبت المقبل ولمدة 6 أشهر قادمة، معتبرًا أنها من أهم المبادرات التي أطلقت مؤخرا لمساعدة المواطنين والأسر الفقيرة فى مواجهة غلاء الأسعار.

وأوضح عبدالغني ، فى بيان له اليوم، أن هذه المبادرة تؤكد على شعور الدولة بمعاناة المواطنين، وأنها ستساهم فى تخفيف المعاناة والعبء عن كاهل المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها غالبية دول العالم، فضلا عن الحد من ارتفاع الأسعار، وضبط حركة السوق، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من أهم المبادرات التي انتظرها الشعب المصري لتلبية استهلاكهم اليومي من السلع الأساسية.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تكون السلع الغذائية مطبوعا عليها الأسعار الجديدة حتى لا يستطيع التجار التلاعب فى الأسعار وزيادتها بشكل غير مبرر، مطالبا جميع المواطنين بضرورة أن يرفضوا شراء المنتجات التى سيزيد سعرها عن المعلن في مبادرة رئيس الوزراء، مطالبا جميع الجهات المعنية والرقابية بالقيام بدورها فى متابعة الأسعار الجديدة وفرض عقوبات على المتلاعبين وغير الملتزمين ومكافحة جميع وسائل الاحتكار بين التجار للتحكم فى الأسواق.

وذكر عبدالغني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملف الأمن الغذائى على رأس أولوياته وخاصة فى ظل المتغيرات التى تحدث عالميًا مما أثر على جميع الدول ، بجانب أنه حريص على دعم المواطن البسيط والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

وطالب عبدالغني ، جميع التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة تقديم التعاون والمساعدة مع الحكومة وأن يشعروا بالمواطن البسيط وأن يقبلوا هامش ربح معقول وليست نسبة ربح مبالغا فيها، مؤكدا على ضرورة التعاون من قبل الجميع حتى تمر الأزمة الاقتصادية بسلام.