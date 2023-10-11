الاتحادات الكروية تواصل دعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم

واصلت الاتحادات الكروية دعمها لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، ليصل عددها إلى أكثر من 90 اتحادا حتى اليوم الاربعاء.

ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة المونديال.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن، أول أمس الاثنين، عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق ذلك إعلان السعودية يوم الأربعاء الماضي عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي.

وانضم 12 اتحادا لكرة القدم خلال الساعات الماضية إلى قائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة كأس العالم 2034، أبرزها اليونان بجانب كل من تنزانيا، الجابون، زامبيا، إريتريا وكمبوديا، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية.